Podcast: Hoe zit het nu met die handelsoorlog?

De Verenigde Staten voerden een heffing op staal en aluminium in voor de Chinezen. De Europese Unie kreeg uitstel tot 1 mei. Die deadline nadert met rasse schreden. Hoe zit het nu met die handelsoorlog? Moeten we daar nu bang voor zijn?

De Economiekes sturen u het verlengde weekend in met dit luisterverhaal over handelsakkoorden, internationale handel, de opkomst van protectionisme en voorzichtige initiatieven om de lokale economie te ondersteunen. Het is de eerste keer dat we dit doen, maar we zijn van plan u vanaf nu regelmatig te voorzien van podcasts over financieel-economische onderwerpen.

Deze podcast is een voorsmaakje, een proevertje van wat wij allemaal in petto hebben.

De nieuwe economische adviseur van Trump Larry Kudlow stelde begin deze maand de wereld gerust met zijn uitspraak dat Trump, als het erop aan komt, een "free trader" is die de strubbelingen tussen China en de VS zo pijnloos mogelijk wil oplossen.

Het handelsconflict hangt als een dreigende wolk boven de Duitse economie, een economie die op export drijft, en bij uitbreiding over de hele Europese economie. Het handelsconflict is echter niet de enige reden waarom de Europese beurzen al drie jaar ter plaatse trappelen.

