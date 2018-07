Pieter Timmermans (VBO) over de brexit: 'Hoop op het beste, bereid je voor op het slechtste'

Gelooft u nog in een onderhandeld akkoord?

PIETER TIMMERMANS. "Voor de politieke crisis was sprake van een positieve evolutie in de Britse regering, die aanvaard leek te hebben dat een harde brexit alleen maar verliezers oplevert. Nu lijkt een akkoord weer minder waarschijnlijk, maar ik geloof er wel nog in. De voorstellen die premier Theresa May heeft gedaan, zijn nog warrig en onduidelijk. Ze draait nog altijd om de hete brij heen. Op bepaalde waarden kan Europa niet toegeven. En uittreden kan niet beter zijn da...