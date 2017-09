Peter Hinssen: 'Ik ben voorstander van het universeel basisinkomen'

"De technologische ontwikkelingen zullen een maatschappelijk debat op gang trekken over hoe mensen in de toekomst hun leven zinvol kunnen vervullen", verduidelijkt hij.

Volgens Hinssen zullen er veel meer jobs verloren gaan in de dienstensector dan in de industrie. "Mensen die met hun hoofd werken, aan de computer - zoals bij banken, verzekeraars, sociale secretariaten - zullen zien dat hun banen de komende tien jaar massaal worden vernietigd. In zijn laatste dagen als president gaf Barack Obama een interview waarin hij zijn ongerustheid daarover uitte en hij legde onmiddellijk de link naar het basisinkomen. Wel jammer, en misschien een beetje laf, dat hij daarover begon in zijn laatste dagen als president nadat hij acht jaar aan de macht was geweest."

'Overheid is traag'

Peter Hinssen is zeer kritisch voor de huidige generatie politici. Ze zijn niet in staat om naar overmorgen te kijken, vindt hij. "Technologische veranderingen, zoals artificiële intelligentie, zetten momenteel een sneeuwbaleffect in gang. De meeste politici hebben alleen maar de volgende verkiezingen voor ogen, en daarom zijn ze de foute keuzes aan het maken. Politici moeten net zoals grote bedrijven snel kunnen schakelen. Grote bedrijven hebben het daar ook moeilijk mee, maar ze doen er tenminste iets aan. Ze zijn in staat om wendbaarheid in hun denken te brengen. Maar de overheid is zowat de traagst evoluerende schakel in onze maatschappij geworden."

Zo moet het onderwijs volgens Hinssen dringend worden hervormd. "Het is hoog tijd dat we ons beginnen af te vragen welke jobs we morgen nodig hebben. We sturen vandaag nog massaal jongeren naar de universiteit in richtingen die over vijf à vijftien jaar totaal niet meer relevant zullen zijn."

Peter Hinssen is in Z-talk Goossens te gast met marketeer Steven Van Belleghem, zijn vaste partner met wie hij bedrijven in heel de wereld wil klaarmaken voor de technologische ontwikkelingen van morgen. Beiden hebben een boek klaar over hun nieuwste inzichten. 'The Day after Tomorrow' van Peter Hinssen verschijnt op 26 september in het Nederlands. Half oktober verschijnt: 'Costumers, Day after Tomorrow' van Steven Van Belleghem.