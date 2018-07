Peeters laat onderzoeken of werkloosheidsuitkering sneller kan dalen

Dat zegt hij in De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Wie drie maanden werkloos is, krijgt 65 procent van zijn laatste loon, met een maximum van 1.702 euro. Na een jaar is dat nog 60 procent, met een maximum van 1.464 euro. Wie na 48 maanden nog altijd geen job heeft, valt terug op een forfait, dat daarna niet verder daalt. Volgens experts werkt dat systeem niet activerend genoeg.

Econoom Stijn Baert (UGent) lanceerde vorige week een pleidooi voor een hervorming op twee sporen. 'Tijdens de eerste drie maanden werkloosheid moeten mensen een hogere uitkering krijgen. Zo geef je hen de ruimte om niet gelijk welke job te aanvaarden. Daarna zou er een snellere daling moeten volgen, waarbij het laagste peil al na 24 maanden bereikt wordt.'

N-VA en Open Vld kunnen zich daarin vinden en ook Kris Peeters gooit de deur nu niet meer bij voorbaat dicht. 'We hebben aan de RVA gevraagd om de impact van alle mogelijke aanpassingen te becijferen. Op basis daarvan zullen we bekijken of het wenselijk of haalbaar is', stelt de woordvoerster van Peeters.