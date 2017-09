Oud zijn moet minder beloond worden

In het eerste kwartaal van dit jaar hadden 4,8 miljoen Belgen werk. Nooit waren er dat meer. In 2016 werden er 59.000 banen gecreëerd en dit jaar worden er nog eens 50.000 extra verwacht. De Belgische jobmarkt draait op volle toeren, met dank aan de aantrekkende economie en een aantal lastenverlagingen en hervormingen van de federale regering. Toch blijft de werkzaamheidsgraad van 67,7 procent ver verwijderd van de 73,2 procentdoelstelling voor 2020. Vooral de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers kan nog een stuk omhoog. Die bedraagt 45,4 procent, terwijl de Europese Unie 50 procent in 2020 wil zien. Onder andere door de sterke koppeling van loon aan anciënniteit of beroepservaring is het voor ondernemingen in België minder interessant 55-plussers aan te werven. Wie meer jaren gewerkt heeft, krijgt voor eenzelfde functie een hoger loon dan een werknemer die minder beroepservaring heeft. Op zich is dat geen probleem omdat ervaren werknemers productiever zijn dan nieuwkomers. Maar de productiviteit van een werknemer neemt niet eeuwig toe. De anciënniteitsbarema's maken dat op een bepaald moment de stijging van de loonkosten niet meer spoort met de stijging van de productiviteit van een werknemer.

