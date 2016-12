Ook niet-Opec-landen akkoord om minder olie te produceren

Daarmee volgen ze het voorbeeld van de Opec-landen, vorige week woensdag. Sindsdien klimmen de olieprijzen gestaag.

De Russische energieminister Alexander Novak, die de groep van niet-Opec-landen voorzit, had het over een 'waarlijk historische gebeurtenis'.

'Ik ben blij aan te kondigen dat een historisch akkoord is bereikt', aldus Opec-voorzitter Mohamed Saleh al-Sada na afloop van de vergadering.

Het aantal vaten dat de niet-Opec-landen minder gaan produceren ligt wel lager dan het getal dat eerder was genoemd door het Nigeriaanse ministerie van Olie. De Opec had zelf ook gehoopt op een productieverlaging met 600.000 vaten.

Rusland is een van de elf landen, en had al aangekondigd dat het 300.000 vaten per dag minder gaat produceren.

De Opec-landen kwamen eerder al overeen om de productie te verlagen met 1,2 miljoen vaten per dag vanaf januari, tot een dagelijkse productielimiet van 32,5 miljoen vaten.

De landen die deelnemen aan de productievermindering vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldwijde productie.

Alle landen kampen sinds 2004 met lagere staatsinkomsten door de gedaalde olieprijs: van meer dan 100 dollar naar ongeveer 30 dollar. Na de beslissing van eind november was de prijs voor Brent-olie met 15 pct gestegen, naar bijna 55 dollar. (Belga)