'Ook de regering-Michel vergrijpt zich aan moeder aller begrotingsmeevallers'

De echte minister van Begroting van dit land is een Italiaan die voor de Europese Centrale Bank werkt. Als de Belgische overheidsfinanciën de voorbije jaren enige vooruitgang hebben geboekt, dan is dat bijna integraal te danken aan het soepele geldbeleid van ECB-voorzitter Mario Draghi. Strip de begroting van de rentebonus en de naakte realiteit is dat de sanering de voorbije jaren voor geen meter is opgeschoten. Ook onder de regering-Michel is de verbetering van het saldo bijna volledig te danken aan de rentebonus. De eigenlijke inspanning laat zich kort samenvatten: niks. De gezondmaking van de overheidsfinanciën zal opnieuw een verloren decennium achter de rug hebben als Charles Michel in 2019 de sleutels van de Wetstraat 16 ter beschikking stelt.

