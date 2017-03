Ongekende presidentsverkiezingen met ongekende risico's in een versplinterd Frankrijk

Met zijn huizen met luiken, nauwe straatjes en schaduwrijke plein straalt de kleine zuiderse stad Cogolin een zekere Provençaalse charme uit. Het kan bogen op een markt tweemaal per week, twee goed uitgeruste sporthallen, een openbare bibliotheek en een smalle strook strand. Toch hangt er een sluier van teleurstelling over Cogolin. De armoedecijfers liggen er ver boven het nationale gemiddelde. De werkloosheidsgraad van 18 procent is bijna het dubbele van het nationale gemiddelde. En wie een baan heeft, behoort meestal tot het leger arbeiders dat schildert, schoonmaakt, grasmaait en kookt bij de villa's en jachten van het nabijgelegen Saint-Tropez. In 2014 werd hier een burgemeester van het radicaal-rechtse Front National verkozen met 53 procent van de stemmen.

...