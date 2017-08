Noord-Korea overleeft op gastarbeiders en grijze economie

Op een Poolse scheepswerf kwam vorig jaar bij een ongeluk een medewerker om het leven. Zijn vaderland: Noord-Korea. Sinds enige jaren heeft het geïsoleerde communistische regime van Kim Jong-un een lucratieve manier gevonden om buitenlandse deviezen binnen te halen. Noord-Koreaanse gastarbeiders worden in het buitenland tewerkgesteld. Het loon dat ze daar krijgen, verdwijnt voor 80 procent in de Noord-Koreaanse staatskas. Volgens Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de universiteit van Leiden, moeten we Noord-Korea niet als een staat zien, maar veeleer als "het grootste illegale uitzendbureau ter wereld".

...