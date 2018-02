Nieuwe ondersteuning energieopslag stuit op hevige kritiek

In de transitie naar een energiesysteem met meer hernieuwbare energie is opslag van elektriciteit een must. Een voorstel van de federale energieregulator CREG om die opslag te ondersteunen, stuit op heel wat weerstand. "Een maatregel geschreven op maat van Electrabel." "Volkomen buiten proportie."