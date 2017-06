Nederland veel competitiever dan België

België staat op de 23ste plaats in de rangschikking van de meest competitieve landen ter wereld, die jaarlijks wordt opgesteld door IMD, een prestigieuze businessschool gevestigd in het Zwitserse Lausanne. In vergelijking met 2016 geeft ons land één plaats prijs. In 2015 stond België net als dit jaar op de 23e plaats. In 2014 tuimelden we in vergelijking met het jaar ervoor nog van de 26e naar de 28e plaats.

België behoort nog steeds niet tot de meest competitieve landen ter wereld, maar in vergelijking met Frankrijk (31e) en Duitsland (13e) presteren we dit jaar al bij al niet zo slecht. Veel minder aantrekkelijk oogt België wel in vergelijking met andere kleine open economieën, zoals Nederland (5e), Zwitserland (2e), Ierland (6e), Denemarken (7e) en Luxemburg (8e).

Uit de deelindicatoren - IMD hanteert 260 criteria, onderverdeeld in vier categorieën - blijkt dat België goed scoort wat onderwijs betreft. Nergens anders wordt omgerekend meer overheidsgeld per student besteed als bij ons. Ook het kleine aantal analfabeten bij de Belgische bevolking, de relatief lage armoede en beperkte inkomensongelijkheid als gevolg van de sociale zekerheid zijn positieve punten. Het gebrek aan competitiviteit is in de eerste plaats te wijten aan de belastingdruk en de rigide arbeidsmarkt.

Nederland steeg in de wereldranglijst in een jaar tijd met drie plaatsen, van de 8e naar de 5e plaats. Die sterke prestatie hebben onze noorderburen onder meer te danken aan sterke economische cijfers en een efficiëntere overheid. Nederland krijgt ook lof voor het degelijke onderwijs en de vaardigheden bij de beroepsbevolking, waardoor werkende Nederlanders prima in staat blijken zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Net als vorig jaar prijkt Hongkong bovenaan de rangschikking (63 landen) van de meest competitieve landen, gevolgd door Zwitserland , Singapore, de Verenigde Staten en Nederland. Onderaan de rangschikking bungelen landen die lijden onder een labiel economisch en politiek beleid, zoals Oekraïne (60), Brazilië (61) en Venezuela (63).