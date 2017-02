Nederland noteert hoogste economische groei in negen jaar

In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de economie bij onze noorderburen met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) neemt daardoor nu al elf kwartalen op rij toe. Omgerekend nam het Nederlandse bbp in 2016 toe met 2,1 procent, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend maakte.

In het laatste kwartaal van 2016 was dat voor een belangrijk deel te danken aan een hogere consumptie. Mede dankzij een verder aantrekkende werkgelegenheid en woningmarkt maakte de Nederlandse economie de sterkste groei in negen jaar door.

De Nederlanders gaven vooral meer uit aan kleding, auto's en elektrische apparaten. Ook hebben ze aanzienlijk meer gas verbruikt door de relatief koude november- en decembermaand. Voorts werd meer geld besteed aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur.

De bedrijfsinvesteringen (onder meer in auto's en vliegtuigen) vielen wel wat terug. Daardoor viel de vierdekwartaalgroei lager uit dan de derdekwartaalgroei van 0,8 procent bbp-groei).