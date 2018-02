Nationale Bank: begrotingstekort daalt naar 1 procent van het bbp

Het begrotingstekort is in 2017 geslonken van 2,5 naar 1 procent van het bbp. Dat staat in het jongste jaarverslag van de Nationale Bank. Een gevolg van dalende rentelasten, beheersing van de primaire uitgaven en gestegen inkomsten, vooral uit de vennootschapsbelasting. De bedrijven helpen dus aardig mee aan de begrotingssanering.