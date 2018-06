Na Europees Parlement keuren ook lidstaten nieuwe detacheringsrichtlijn goed

De nieuwe richtlijn, die er kwam op initiatief van de Belgische eurocommissaris Marianne Thyssen, moet een belangrijk wapen worden in de strijd tegen sociale dumping.

Cruciaal in de richtlijn is dat bedrijven die tijdelijk personeel uit andere EU-lidstaten tewerkstellen ('detacheren') de lokale bedrijven geen oneerlijke concurrentie aandoen. Gedetacheerde werknemers zullen namelijk vanaf de eerste dag hetzelfde moeten verdienen als lokale werknemers. Dan gaat het niet enkel om het loon, maar bijvoorbeeld ook om een dertiende maand, compensaties voor winterweer en eventuele andere premies. Sociale zekerheidsbijdragen zullen wel nog steeds in het land van oorsprong moeten worden betaald.

De maximale detacheringsduur ligt op 12 maanden, maar bedrijven kunnen die termijn oprekken tot 18 maanden. Thyssen had voorgesteld om de maximumduur van detachering te beperken tot 24 maanden, maar vooral Frankrijk wilde daar 12 maanden van maken.

De landen uit Centraal- en Oost-Europa vonden dat dan weer onaanvaardbaar, maar met de optionele verlenging van de detachering tot 18 maanden werd een compromis gevonden. Het was voor iedereen ook heel belangrijk dat er niet getornd zou worden aan het principe van vrij verkeer van werknemers. De lidstaten krijgen nu twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.