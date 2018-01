N-VA wil met 'doorstartbanen' werknemers makkelijker ergens anders laten werken

Kamerlid Jan Spooren dient daarvoor deze week nog een wetsvoorstel in, zegt de partij in een communiqué. De 'doorstartbanen' moeten werknemers polyvalenter en gelukkiger maken.

Werkgevers in ons land mogen hun werknemers momenteel eigenlijk niet ter beschikking stellen van of uitlenen aan een andere werkgever. Wie tijdelijk ergens anders wil gaan werken, om ervaring op te doen in een andere sector of om de nieuwe job eens uit te proberen zonder definitief van werk te veranderen, moet nu verlof zonder wedde vragen of gewoon ontslag nemen.

Op dat verbod op terbeschikkingstelling van werknemers bestaan wel een aantal uitzonderingen, maar die hebben weinig succes 'omwille van de rigide procedures en voorwaarden', stelt N-VA.

Delen 'Met doorstartbanen krijgen we meer polyvalente werknemers die bovendien gelukkiger zijn met hun job. Het is dus ook een zeer geschikt instrument voor werk en preventie van arbeidsongeschiktheid.' Jan Spooren, N-VA

De partij wil het verbod nu afzwakken. In het wetsvoorstel van Kamerlid Jan Spooren kunnen werknemers vragen om tijdelijk ergens anders te gaan werken, op voorwaarde dat het om 'passend werk' of 'persoonlijke ontwikkeling' gaat.

De werkgever kan dat ook zelf voorstellen, al moet er wel altijd een onderling akkoord zijn. 'Zonder verplichtingen en enkel als alle partijen er beter van worden', verduidelijkt N-VA.

De arbeidsovereenkomst wordt dan (gedeeltelijk) geschorst, maar herneemt automatisch als de tijdelijke tewerkstelling bij de andere werkgever afloopt. 'Mijn wetsvoorstel moet het voor werknemers veel makkelijker maken om tijdelijk ergens anders te gaan werken. Omdat ze hun huidige job niet meer zien zitten of omdat ze nieuwe vaardigheden willen leren', zegt Spooren. 'Met doorstartbanen krijgen we meer polyvalente werknemers die bovendien gelukkiger zijn met hun job. Het is dus ook een zeer geschikt instrument voor werk en preventie van arbeidsongeschiktheid', vindt hij.