N-VA: 'Omzetdaling van 22 procent bij Leuvense handelaars door circulatieplan'

Meer dan zeven op de tien handelaars uit de Leuvense binnenstad hebben hun omzet zien dalen sinds de invoering van het circulatieplan eind augustus, en de gemiddelde omzetdaling bedraagt 22 procent. Dat moet bli!jken uit een bevraging door de lokale afdeling van de N-VA. Vlaams parlementslid Lorin Parys en gemeenteraadslid Zeger Debyser stellen voor een uur gratis ondergronds parkeren in te voeren.

Uit de enquête blijkt dat de helft van de lokale handelaars vindt dat zijn zaak momenteel slecht tot zeer slecht bereikbaar is. Het aanbod aan parkeergelegenheid in de omgeving van de zaak wordt door 68 procent als slecht tot zeer slecht bestempeld. Dat er ondertussen wellicht minder mensen naar Leuven komen, kan ook worden afgeleid uit de cijfers over het bovengronds parkeren dat de afgelopen 6 maanden met 172.317 afnam (-17 procent) in vergelijking met het jaar voordien. Ondanks de daling van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen met 5 procent steeg het aantal retributies wegens foutief parkeren met 20.000 (+45 procent).

Volgens Lorin Parys is er dringend nood aan een grondige evaluatie van het verkeerscirculatieplan waarbij Leuvenaar, handelaar en bezoeker een stem moeten krijgen. Om de handel te ondersteunen, stelt de partij voor om een uur gratis ondergronds parkeren in te voeren. Daarvoor moet er onderhandeld worden met de private uitbaters van de parkings. "De aankoop van dit uur gratis parkeren zou de stad volgens ons 1,6 miljoen euro per jaar kosten, wat gezien het belang van de handel voor Leuven een goede investering zou zijn", aldus Parys.

Het autovrije en -luwe stadshart van Leuven werd vorig najaar gefaseerd uitgebreid. Er werden onder meer zowat honderd bovengrondse parkeerplaatsen geschrapt. Ter compensatie kwamen er aan de rand van het autoluwe stadsdeel circa honderd shop&go-plaatsen waar men maximaal een half uur gratis mag parkeren. De rest van de binnenstad werd verdeeld in een vijftal sectoren waartussen weinig tot geen verkeer meer mogelijk is. Het verkeer wordt telkens via een lus van en terug naar de ring geleid.