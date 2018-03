Renta vond de cash-for-carregeling maar niets. Wat vindt u van het mobiliteitsbudget?

MIEL HORSTEN. "Cash for car is een gedrocht. Wij zijn altijd voorstander geweest van een echt mobiliteitsbudget. Uiteindelijk ben ik hier wel blij mee. Dit is niet de ideale oplossing, maar ik vind het een stap in de goede richting. We proberen een maatschappelijke verschuiving op gang te krijgen. We willen allemaal minder files, meer groene mobiliteit. Elke stap in de goede richting moeten we aanmoedigen."

...