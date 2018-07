'Met een beetje pech was de wondercoach Martinez een dikke loser'

Sinds enkele jaren is het bon ton in de politiek, vooral in CD&V-hoek, om het nationalisme aan te wijzen als de moeder van alle kwaad. Ik heb nochtans bij de hysterische viering van onze Rode Duivels geen CD&V-politicus op tv gezien die waarschuwde voor wat zich op de Grote Markt in Brussel of in Kroatië afspeelde.

...