Merkel wil liever Duitser als opvolger van Juncker dan Weidmann als voorzitter van ECB

"De hoogste prioriteit voor Merkel is niet langer de ECB, maar de Europese Commissie", aldus een regeringsbron die anoniem wenst te blijven.

Volgens het Handelsblatt is de Duitse bondskanselier van mening dat het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank (ECB) vooral een prestigieuze kwestie is, terwijl die van de Europese Commissie politiek gezien belangrijker is.

Bovendien is Jens Weidmann , de huidige topman van de Bundesbank, mogelijk niet de meest geschikte kandidaat om Draghi op te volgen aan het hoofd van de ECB.

Weidmann geldt namelijk als een dissidente stem binnen de ECB die herhaaldelijk kritiek heeft geuit op het zogenaamde gratisgeldbeleid. Dat soepele monetaire beleid werd gelanceerd om de economie van de vooral zwakker presterende landen van de eurozone te stimuleren.

"Een monetaire unie kan alleen werken als er solidariteit is én verantwoordelijkheidszin. Dat tweede durven veel landen weleens te vergeten", zei Weidmann eind 2016 tijdens een korte tournee door de eurozone.

"Er is geen enkele reden om vanuit de federale regering deel te nemen aan speculatie over de mogelijke opvolging", luidt de reactie van de bondskanselarij op de berichten over de opvolger van Draghi. Ook vanuit de Bundesbank blijft het voorlopig stil. De termijn van Draghi als voorzitter van de ECB loopt af in het voorjaar van 2019.

Wie wordt de opvolger van Juncker?

Behalve de functie van ECB-voorzitter moeten in 2019 nog verscheidene andere sleutelposities in Europa worden vernieuwd, waaronder die van het voorzitterschap van de Europese Commissie. De huidige voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker.

Over de opvolging van Juncker wordt al enkele maanden achter de schermen beraadslaagd. Zo wordt de naam van de Fransman Michel Barnier, op dit moment de Europese brexit-onderhandelaar, vaak genoemd.

Maar volgens het Handelsblatt wil Merkel die post dus liever in handen van een Duitser zien. In Berlijn circuleren verschillende namen van Duitse kandidaten, zoals de huidige minister van Economie Peter Altmaier (CDU), een vertrouweling van Merkel, en de minister van Defensie Ursula von der Leyen (CDU). Ook Manfred Weber, vicevoorzitter van de Beierse CSU en fractieleider van de EVP in het Europees Parlement, liet zijn ambitie om Juncker op te volgen al blijken.