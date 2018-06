Merkel blijft gekant tegen ideeën Macron over eurozone

'Ik zeg niet dat hij niets zal krijgen van wat hij wil', zei Angela Merkel op de Duitse televisie. Maar Emmanuel Macron deed voorstellen 'waarvan hij al lang weet dat ze volgens mij niet goed zijn'.

Merkel verwees uitdrukkelijk naar zijn idee om 'één tot twee procent van het bbp van de eurozone te investeren'. Dat zou toch gaan om enkele honderden miljarden euro's.

In een interview vorige week gaf Merkel toe om een 'beperkt' budget van enkele tientallen miljarden uit te willen trekken. Duitsland is bezorgd over de toename van de schuld van de leden van de eurozone.

Frankrijk en Duitsland proberen een gemeenschappelijk voorstel rond te krijgen voor de hervorming van de eurozone tegen een Frans-Duitse ministerraad op 19 juni. Tien dagen later vindt een Europese top plaats. Parijs en Berlijn blijven 'vastbesloten' om snel een compromis te vinden over de hervorming van de eurozone, zei een Franse regeringsbron zondag nog, na een marathonvergadering van de ministers van Financiën van beide landen in Parijs.

Merkel sprak zondagavond ook over een ander belangrijk onderwerp in de aanloop naar de Europese top. Uit de vluchtelingencrisis van 2015 moeten lessen getrokken worden, vindt ze, en daarom zijn een gemeenschappelijk asielbeleid en een eerlijke lastenverdeling noodzakelijk. Veel Europese landen zijn het daar niet mee eens, vooral de landen uit het voormalige Oostblok.