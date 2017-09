Marghem vermoedt kartelafspraken rond strategische energiereserve voor bedrijven

"Er rijzen daar vragen bij. Het lijkt of er afspraken zijn gemaakt", zegt de minister dinsdag in La Dernière Heure.

De strategische reserve die wordt gesubsidieerd door de overheid dient om een elektriciteitstekort tijdens de wintermaanden op te vangen. Vorige winter bestond de reserve uit de gascentrales in Seraing en Vilvoorde.

Omdat de periode van drie jaar waarvoor hij is samengesteld afgelopen was, werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. De kandidaturen komen zowel vangascentrales als van bedrijven die ermee akkoord gingen hun verbruik tijdens piekperiodes 's avonds te verminderen.

De federale energiewaakhond CREG gaf ze allemaal een negatief advies. Volgens de F'ranstalige krant La Libre Belgique vond de GREG de gevraagde subsidies namelijk onredelijk hoog.

De beslissing van de CREG geeft minister Marghem wat meer vrijheid over het volume, de duurtijd en de prijs. Het blijft voor de minister evenwel wachten op het oordeel van de Europese Commissie over de subisidieregeling die door de vorige regering in het leven werd geroepen. Het antwoord van Europa wordt voor 23 oktober verwacht.

Minister Marghem geeft de energieproducenten dinsdag in La Dernière Heure alvast een duidelijke boodschap mee. "Ze zullen minder moeten rekenen op de steun van de overheid en van de consument. Ze moeten opnieuw meer moed aan de dag leggen en minder van publieke steun afhangen. Daarvoor zullen we via het nationaal investeringsplan een richting aangeven, wat het mogelijk moet maken dat ze investeringsplannen voor de langetermijn realiseren", luidt het.