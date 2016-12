'Lidstaten EU wisten dat dieselwagens gebruikmaakten van sjoemelsoftware'

Zowel de lidstaten als de Europese Commissie wisten dat dieselwagens gebruikmaakten van sjoemelsoftware en strategieën hadden om de te hoge uitstoot van schadelijke stoffen te verbergen. Dat is de conclusie van het gepubliceerde ontwerprapport van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die het zogenaamde Dieselgate onder de loep heeft genomen. De Europarlementsleden spreken van wanbeleid.

Wanbeleid

"Het is duidelijk dat de lidstaten er alles aan gedaan hebben om hun eigen auto-industrie in bescherming te nemen"

Volgens de bevindingen van de commissie was al sinds 2005 bekend dat Europese autobouwers sjoemelsoftware gebruikten om testprocedures te omzeilen. Dat blijkt uit brieven en mails tussen de bevoegde eurocommissarissen en hun diensten. Ook de nationale autoriteiten in Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg hadden volgens het onderzoek weet van onverklaarbare uitstootcontrolestrategieën.

De Europarlementsleden concluderen dat de lidstaten de controle van auto's nooit ernstig hebben genomen. Er is onvoldoende geïnvesteerd in onafhankelijke controles en de nationale typegoedkeuringsinstanties zijn vaak onderbemand en ondergefinancierd.

De lidstaten deden ook onvoldoende om efficiënte testmethodes te ontwikkelen en tot op heden is geen enkele autobouwer gesanctioneerd. "De onderzoekscommissie spreekt van wanbeleid", stelt voorzitster Kathleen Van Brempt (sp.a). "Het is duidelijk dat de lidstaten er alles aan gedaan hebben om hun eigen auto-industrie in bescherming te nemen."

De onderzoekscommissie werd begin dit jaar in de steigers gezet nadat de Amerikaanse autoriteiten vorig jaar ontdekt hadden dat Volkswagen software had gebruikt om de uitstoot van NoX kunstmatig te verminderen tijdens tests. (Belga/NS)