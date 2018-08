De droogte is uitzonderlijk. De subsidie-eisen van de boeren lijken aannemelijk.

ERIK MATHIJS. "Voor subsidies moet je vooraf de spelregels vastleggen. Is twee maanden droogte een criterium? De voorbije drie jaar hadden we wel meer periodes van uitzonderlijk heet en droog weer. We weten al jaren dat we dit soort weer zullen krijgen door de klimaatverandering. Subsidies geven dan een verkeerd signaal. Je creëert een stelsel van vrijblijvende subsidiëring."

...