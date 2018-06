Kristof De Witte (KU Leuven): 'Ik ben voorstander van centrale examens'

Minister-president Geert Bourgeois klaagt over het dalende niveau van het Vlaamse onderwijs. Die vaststelling is correct. Met de conclusie dat we te veel aandacht besteden aan welbevinden, is onderwijsspecialist Kristof De Witte (KU Leuven) het niet eens.