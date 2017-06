Koen De Leus: 'Als de politici niet voor verandering zorgen, zullen de populisten het wel doen.'

Er is iets vreemds aan de hand met de digitale revolutie. Smartphones, apps en de cloud maken ons leven gemakkelijker, maar economisch worden we er niet beter van. De productiviteit stijgt niet. In het verleden was dat anders: innovaties zoals elektriciteit en de stoommachine gaven het startschot voor een stijgende productiviteit en groei, met een nooit geziene welvaartsexplosie tot gevolg. De huidige innovaties lijken alleen Mark Zuckerberg en consorten schatrijk te maken. De rest moet tevreden zijn met de kruimels of dreigt zijn baan te verliezen aan een robot.

