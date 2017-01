Karel Van Eetvelt: 'De meerwaardebelasting is een jaloeziebelasting'

De Groep van Tien is er na acht jaar nog eens in geslaagd een interprofessioneel akkoord (IPA) af te sluiten. Unizo-topman Karel Van Eetvelt zat mee aan tafel en ziet het IPA als een symbool van een voorzichtig herwonnen economisch optimisme in België, zowel bij de werkgevers als bij de vakbonden. "De sfeer was een stuk beter dan twee of vier jaar geleden. Toen de gesprekken vorderden, had ik het gevoel dat iedereen dacht: 'Dit akkoord is verdedigbaar'. Voor het eerst sinds lang is er sprake van een substantiële loonsverhoging. Ik wind daar geen doekjes om: zoiets maakt het afsluiten van een akkoord gemakkelijker. Tegelijk creëert de nieuwe wet op het concurrentievermogen een veel strikter kader, dat loonkostenontsporingen binnen de perken moet houden. Dat zet de sociale partners aan tot bescheidenheid."

