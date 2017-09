Karel Lannoo: 'Juncker gaat problemen uit de weg'

"Dit is de Europese Commissie van de laatste kans", zei Juncker drie jaar geleden. Daar hoorde je niks meer van in zijn State of the Union vorige week.

KAREL LANNOO: "Juncker gaat de problemen uit de weg. Het enige wat hij gezegd heeft, is: 'Geef mij meer macht. Geef de Europese Commissie meer bevoegdheden.' Het illustreert de territoriumstrijd tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van regeringsleiders. Zijn voorstel om de functie van Commissievoorzitter en Raadsvoorzitter te laten samensmelten bijvoorbeeld, is in werkelijkheid een uithaal naar de Raad."

