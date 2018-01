Jongeren kunnen op 'snuffelstage' in bedrijven

Met dergelijke 'snuffelstages' hoopt Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits de drempel naar technologische beroepen te verlagen, schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

Het initiatief is gericht op jongeren die aan 'duaal leren' willen doen, waarbij leerlingen op school en op de werkvloer leren. Het is een volwaardig systeem binnen het voltijds (tso, bso en buso) en deeltijds onderwijs voor leerlingen vanaf vijftien jaar. Om hen er op voorhand van te laten proeven, mogen ze vanaf volgend schooljaar al op hun 14de een week meedraaien in een bedrijf. Scholen kunnen de stages aanbieden aan alle jongeren die interesse hebben in een 'duale studierichting', zoals onderhoudsmechanica, lassen, kinderbegeleider, of brood en banket.

Hilde Crevits (CD&V) lanceert het idee samen met Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).