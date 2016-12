'Je mag het basisinkomen niet zien als solidariteit, maar eerder als een gift uit het verleden'

Rutger Bregman (auteur Gratis Geld voor Iedereen en journalist bij De Correspondent): In Zwitserland werd een referendum georganiseerd over het basisinkomen. Drie vierde van de bevolking stemde tegen, en toch was ik achteraf optimistisch.Vijf jaar geleden wist geen Zwitser wat een basisinkomen was, maar nu stemt een kwart van hen voor zo'n volkomen geschift idee. Ik noem dat een succes. In de jaren vijftig hielden ze overigens een referendum over een ander geschift idee - het stemrecht voo...