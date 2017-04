Is Vlaanderen klaar voor de vierde industriële revolutie?

In 1982 lanceerde minister-president Gaston Geens DIRV, de derde industriële revolutie Vlaanderen. Onze regio moest klaar zijn voor de opmars der nieuwe technologieën. Het was een periode van groot technologisch optimisme. Imec, Mietec, de Flanders Expo-Hallen in Gent waar de jaarlijkse tentoonstelling Flanders Technology International het grote publiek en de investeerders warm zou krijgen voor de nieuwste technologieën. Vanaf het eind van de jaren tachtig zoog Lernout & Hauspie Speech Productions alle aandacht naar zich toe. Samen met de ondergang van Flanders Language Valley werd er een streep getrokken onder DIRV.

