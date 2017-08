'In ons land gaat de afwezigheid van een geloofwaardig budgettair beleid samen met een onvoorspelbaar fiscaal beleid'

Dat de regering het evenwicht in de begroting heeft opgegeven, kon niemand echt verbazen. Het is de voortzetting van het al jarenlang gevoerde begrotingsbeleid waarbij de beleidsvoerders stoere verklaringen afleggen over de doelstellingen, maar de realisaties systematisch tekortschieten. De vergelijking met de jaarlijkse nieuwjaarsvoornemens van verstokte rokers ligt voor de hand. Ook beleidsvoerders overschatten hun karaktersterkte en hun doorzettingsvermogen.

