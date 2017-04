IMF verhoogt groeiprognoses, maar waarschuwt opnieuw voor protectionisme

Het IMF heeft zijn groeiprognoses voor de wereldwijde economie dit jaar met 0,1 procentpunt verhoogd tot 3,5 procent , blijkt uit de recent e World Economic Outlook. De groei trekt volgens het IMF verder aan tot 3,6 procent in 2018, een percentage dat overeenstemt met het vorige rapport van drie maanden geleden. Vorig jaar nam de wereldwijde economische bedrijvigheid met 3,1 procent toe.

Europa

De iets gunstigere ramingen hebben onder meer betrekking op Europa. Ondanks de 'politieke onzekerheid' rondom de brexit en de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland zou de economie van de eurozone dit jaar met 1,7 procent groeien, een lichte verbetering met 0,1 procent in vergelijking met de prognose van januari. De groeiprognose voor 2018 blijft onveranderd op 1,6 procent. De Belgische economie zou dit jaar met 1,6 procent groeien, en volgend jaar met 1,5 procent. Voor Groot-Brittannië voorspelt het IMF nog betere groeicijfers. De economie zou dit jaar met 2 procent aandikken, een verbetering met liefst 0,5 procentpunt ten opzichte van januari. De Britse economie deed het sinds het brexit-referendum van juni beter dan verwacht en de "negatieve effecten" worden minder snel werkelijkheid dan voorzien, luidt het. Het IMF verhoogt ook haar groeiprognose voor volgend jaar met 0,1 procentpunt tot 1,5 procent.

Japan en China

Voor Japan schroeft het IMF zijn groeiverwachting voor dit jaar op met 0,4 procentpunt tot 1,2 procent. De groeiprognoses voor China stijgen met 0,1 procentpunt tot 6,6 procent. Daar wijst het muntfonds wel op de toenemende kwetsbaarheid van het financiële systeem, die verband houdt met de snelle aangroei van kredieten.

VS

Onveranderd laat het IMF zijn gunstige economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten: 2,3 procent in 2017 en 2,5 procent in 2018. Want hoewel er nog veel vragen bestaan over zijn relancebeleid en protectionistische reflexen heeft het aantreden van president Donald Trump voor meer dynamiek gezorgd op de financiële markten en voor meer vertrouwen onder ondernemers, luidt het. Wel houdt het IMF er rekening mee dat een snel oplopende rente en opwaardering van de dollar negatieve gevolgen kan hebben voor kwetsbare economieën.

Protectionisme

Ondanks de relatief optimistische toon van het rapport, waarschuwt het IMF opnieuw voor de mogelijke gevolgen van het protectionisme, 'als een van de grootste risico's voor de wereldeconomie'.

Hoofdeconoom Maurice Obstfeld ziet het streven naar protectionisme als een bedreiging die kan uitmonden in een handelsoorlog. Obstfeld omschrijft het handelsprotectionisme als een 'zelf toegebrachte wonde die kan leiden tot hogere prijzen voor de consument, lagere productiviteit en bijgevolg een lager reëel inkomen voor de gezinnen'.

Eerder waarschuwde IMF-topvrouw Christine Lagarde al dat het protectionisme als een zwaard boven de wereldwijde economie hangt. De Amerikaanse minister van handel, Wilbur Ross, vatte de waarschuwing van Lagarde in een reactie kortweg samen als 'rubbish'.