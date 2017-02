'IMF te somber over Griekenland'

Volgens het IMF-rapport, dat dinsdag bekendraakte, is de Griekse schuldenlast onhoudbaar. Dat brengt de deelname van het IMF aan de noodleningen die Griekenland uit Europa krijgt in gevaar. Het IMF mag volgens de eigen regels namelijk geen geld lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast.

Uit de reacties op het IMF-rapport blijken de twee internationale geldschieters van het noodlijdende Griekenland - de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds - niet op hetzelfde spoor te zitten.

Zo zei de Nederlandse minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met televisiezender RTL Z dat het IMF 'een heel somber rapport' heeft geschreven dat inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald. "Griekenland heeft alweer vier kwartalen economische groei en heeft echt een behoorlijk goed herstel op dit moment. De werkgelegenheid neemt toe en bij de begroting zijn grote stappen gezet," aldus Dijsselbloem.

Dijsselbloem zei verrast te zijn door de hardheid van het IMF-rapport. "Ik heb het IMF er graag bij maar ze moeten wel eerlijk zijn. Het IMF heeft van Griekenland ook grote offers gevraagd. Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon." Dijsselbloem wil overigens pas halfweg 2018 over schuldverlichting - 'geen schuldkwijtschelding' - onderhandelen.

Verdeeldheid

Maar ook binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zelf bestaat verdeeldheid over de vraag of Griekenland de komende jaren verder moet bezuinigen of niet.

De meeste IMF-bestuurders vinden dat Griekenland al genoeg bezuinigingen heeft doorgevoerd. Maar sommige bestuurders zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat de Grieken zover moeten gaan als de eurolanden eisen in ruil voor hun noodleningen. Die onenigheid is opvallend, omdat het IMF de afgelopen tijd vooral benadrukte dat het vizier in Griekenland moet worden verlegd naar structurele hervormingen, in combinatie met schuldverlichting.

Door het geruzie wordt gevreesd dat Griekenland opnieuw in financiële ademnood zal komen. Europa zou immers alleen moeten opdraaien voor noodleningen aan het land, maar dat is gezien het drukke verkiezingsjaar niet evident. Eigenlijk zou er een akkoord moeten zijn tegen de volgende raad van ministers van Financiën van de eurozone, op 20 februari. Enkele weken later, op 15 maart, zijn er immers al parlementsverkiezingen in Nederland en dat maakt het ingewikkelder om tot een compromis te komen.

Tsakalatos

De Griekse minister van Financiën Tsakalotos sluit zich aan bij de reactie van Dijsselbloem. Volgens Tsakalatos schetst het IMF een oneerlijk en misleidend beeld van het economische beleid dat sinds 2015 in Griekenland is gevoerd. Daardoor zou het IMF tot de in zijn ogen 'veel te sombere' conclusie komen dat de Griekse schuld de komende decennia weer zal exploderen, als er geen werk wordt gemaakt van schuldverlichting.

Tsakalotos omschrijft de conclusies van het IMF over de houdbaarheid van de Griekse schuld als 'twijfelachtig', omdat ze geen rekening houden met de recente gegevens.