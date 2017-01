'Ik wil het opnemen voor de gestigmatiseerde minderheid'

CM-topman Luc Van Gorp liet vandaag, samen met een gemeenschappelijk front van Vlaamse en Franstalige christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen, in De Standaard zijn ongenoegen blijken over de geplande hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Deze week heeft hij het in Trends over de nieuwe rol van de Christelijke Mutualiteiten. "We beleven het einde van een tijdperk", beseft Van Gorp.