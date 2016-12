Ignace Van Doorselaere: 'Als deze regering een bedrijfsploeg was, zou de CEO een flinke draai rond de oren krijgen'

Ignace Van Doorselaere houdt in een opiniestuk in De Morgen het beleid van de huidige federale regering tegen het licht. De voormalige CEO van het lingeriebedrijf Van de Velde is scherp voor het beleid van de regering-Michel, maar geeft ook een duidelijke boodschap mee.

"Inhoudelijk zet deze regering - weliswaar kleine en trage - stappen in de juiste richting. Jobcreatie in de privésector. Langer en flexibeler werken waardoor de participatiegraad in de economie verhoogt en de sociale zekerheid betaalbaar moet blijven. Werk blijft altijd de beste vorm van solidariteit en zelfrespect. Inzetten op 'werkbaar werk', zodat goesting en voldoening uiteindelijk gaan primeren op 'moeten'. Dalende brutoloonkosten en een licht stijgend netto-inkomen. De basis van onderwijs en gezondheidszorg blijft overeind. De vermogens worden naar elke Europese en beschaafde norm voldoende belast. Veel van wat u doet klopt inhoudelijk, behalve het hart", luidt het.

Collectief

Volgens Van Doorselaere slaagt de regering er namelijk niet in collectief naar buiten te treden. Hij verwijst daarbij naar 'de geest van Arco', 'het achterhoedegevecht tussen Beke en De Wever' en 'de slappe hand van Charles'.

"Daar zit ook het grote falen van deze regering. Er zijn best wat kwalitatieve sterkhouders in deze ploeg. Ze wandelen daarenboven - in een haalbaar Belgisch tempo - in de juiste richting. Maar samen slagen ze er niet in te focussen op een hoopgevende visie en als collectief naar buiten te treden", oordeelt de ondernemer.

Van Doorselaere maakt ter illustratie de vergelijking met de bedrijfswereld, en die vergelijking is niet bepaald lovend voor het beleidsteam van Charles Michel.

"Indien dit een bedrijfsploeg was, zou een aantal excellenties - de CEO voorop - flinke draaien rond de oren krijgen van de raad van bestuur", zegt hij in De Morgen.

Zijn boodschap is duidelijk: "Stop met het binnenhalen van je eigen gelijk ten koste van het geheel. Een positieve dynamiek draait meer over perceptie, vertrouwen en geloof dan over de feiten zelf."

Van Doorselaere wil in geen geval terug naar wat hij omschrijft als het gedachtegoed van de PS, 'dat ondernemers (en met hen economische groei) geen goesting geeft'. (BO)