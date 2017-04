Huiszoekingen bij Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)

De huiszoekingen zijn naar verluidt een gevolg van vier afzonderlijke klachten van administrateur-generaal Frank Philipsen van de BBI wegens schending van het beroepsgeheim, en de perslekken die daaruit voortvloeien.

Volgens Adyns vonden de huiszoekingen plaats in de kantoren van de BBI in Brussel, Antwerpen en Gent.

Een andere, goede bron meldt dat in Gent het bureau is doorzocht van de vorige gewestelijke directeur, Karel Anthonissen. De woordvoerder van de FOD Financiën kan die informatie niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek breder gaat dan de afdeling in Gent.

De woordvoerster van het Brusselse parket, Ine Van Wymersch, bevestigt de acties. "Het resultaat van de huiszoekingen kan nog niet gecommuniceerd worden, al is het maar omdat wat in beslag genomen is nog moet geanalyseerd worden", klinkt het.