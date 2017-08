'Hoogopgeleide migranten komen niet vanzelf'

De komende jaren heeft de Belgische arbeidsmarkt nood aan liefst 1,1 miljoen hooggeschoolden. Het gaat om 60 procent vervangingen in bestaande functies en 40 procent nieuwe banen. En dat zijn niet alleen banen in de ICT, maar ook in de gezondheidszorg, de gespecialiseerde industrie en bij de overheid. Hoewel 40 procent van de Belgische bevolking tegen 2030 hoog...