Hoe moeten centrale banken hun balans afbouwen?

De Amerikaanse centrale bank vergadert volgende week. Op de agenda staat één belangrijk punt: hoe plant de Federal Reserve (Fed) zijn balans af te bouwen? Die is de afgelopen jaren ruwweg vervijfvoudigd, van 900 naar 4500 miljard dollar. De rest van de wereld kijkt gespannen toe, want de overige centrale banken wacht dezelfde tantaluskwelling. Een analyse in zeven vragen.

