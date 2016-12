Het zwarte pensioengat in de begroting

Diep verscholen in de overheidsuitgaven van 2016 zit een factuur van 389 miljoen euro voor de pensioenen van de (gewezen) medewerkers van Proximus. Een erfenis van de paarse regering-Verhofstadt II en in het bijzonder van de toenmalige minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a). Die regering was zo geobsedeerd door een begroting in evenwicht, dat ze schaamteloos het pensioenfonds van Proximus (toen nog Belgacom) kraakte en de opbrengst van 5 miljard euro inschreef in de begroting van 2003 en 2004. Als tegenprestatie nam de overheid de pensioenverplichtingen over van 30.000 werknemers van Proximus voor een periode van veertig jaar. Die 5 miljard euro was mogelijk een correcte prijs voor de overname van die verplichtingen, maar het punt is dat de inkomsten meteen verteerd werden in de lopende begroting. Officieel gingen die reserves in het Zilverfonds, maar die lege doos is intussen geliquideerd.

