'Het vluchtelingenprobleem wordt nog grimmiger'

In het Europese vluchtelingendrama waren weinig wendingen voorspelbaar. In 2015, terwijl de oorlog in Syrië volop woedde, vroegen 1,3 miljoen migranten asiel aan in de Europese Unie. Daarmee werden alle voorgaande records gebroken. Verwacht werd dat het aantal mensen dat de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland overstak tegen het einde van die zomer zou dalen, maar het steeg duizelingwekkend. Velen werden ook verrast door het akkoord dat in maart 2016 gesloten werd door de Europese Unie en Turkije om vluchtelingen terug te sturen naar dat land. Nog minder verwacht was dat het aanvankelijk nieuwkomers leek af te schrikken: het aantal dat in Griekenland aankwam, daalde van rond 55.000 in februari 2016 tot net iets meer dan 3400 in augustus.

