Het einde van de globalisering: 'De verliezers zitten in de armen van populisten'

Geen treffender beeld van de globalisering dan de spreiding van de wolkenkrabbers over de wereld, aldus een rapport van de Zwitserse bank Credit Suisse. In de eerste helft van vorige eeuw telden de Verenigde Staten de meeste gebouwen van meer dan 200 meter hoog. Maar tegen de jaren 2000 was het beeld radicaal veranderd. Tegen die tijd waren heel wat wolkenkrabbers opgetrokken in het Midden-Oosten en vooral in Azië. Dat continent telt nu meer dan de helft van de grootste gebouwen ter wereld, de VS nog slechts 16 procent en Europa een handjevol.

