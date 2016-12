Het Chinese groeimodel staat onder druk

Laten we beginnen met een ijzersterke voorspelling: wat er ook in 2017 gebeurt, de Chinese economie zal een betere start kennen dan een jaar eerder. Op de eerste beursdag van 2016 tuimelden de aandelen met 7 procent naar beneden. De week daarna haastten de investeerders zich naar de uitgang en raasde de yuan lager. Dat veroorzaakte wereldwijd paniek over de toestand van de economie. China vermijdt zo'n krampachtige start in 2017, niet het minst omdat het belangrijke lessen geleerd heeft. Toezichthouders zijn beter in het managen van financiële markten en hebben meer oog voor opkomende problemen. Ze hebben hun geloofwaardigheid verdiend door mogelijke crisissen af te wenden en in de plaats stabiele groei af te leveren.

...