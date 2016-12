Herman Van Rompuy: 'Sinds mijn vertrek als premier is het begrotingstekort met slechts 1 procent gezakt. Dat is bijzonder weinig.'

Toen Herman Van Rompuy voorzitter werd van de Europese Raad maakte hij met zijn regering nog een begroting voor 2010 op. "In dat ene jaar dat ik premier ben geweest is het begrotingstekort van 5,6 procent teruggebracht naar 3,8 procent. Op één jaar tijd !" vertelt Van Rompuy met enige trots. Zeven jaar later zit dat begrotingstekort op 2,8 procent.

"Er had veel meer kunnen gebeuren. En het was relatief gemakkelijk geweest. Eigenlijk had men een aantal lastenverlagingen nièt moeten doorvoeren. Men had zich kunnen beperken tot sociale lastenverminderingen. Of men had een plan moeten hebben waarin die minderinkomsten van meet af aan gedekt waren. De Nationale Bank heeft het met zoveel woorden gezegd: een deel van de tax shift moet nog gefinancierd worden. Mijn broer Eric Van Rompuy heeft dat bijna als eerste aangeklaagd. Het is zeer belangrijk om prioriteiten te stellen. Een begrotingsdeficit wegwerken is niet de enige prioriteit, maar er op zeven jaar tijd maar 1 procent van kunnen wegwerken is bijzonder, bijzonder weinig," besluit Van Rompuy.

Van Rompuy praat ook over het her-federaliseren van bevoegdheden in België, over de linkse houding van CD&V in de huidige coalitie. Maar ook Europa en de lethargie in het Europese project komen aan bod. Van Rompuy verklaart de Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek, de houding van Europa ten aanzien van Turkije. Hij ontrafelt ook het onvermogen van nationale leiders om moedige keuzes te maken.