Herman Van Goethem: 'Onderwijshervorming is een gemiste kans'

De rector, die onlangs ook voorzitter werd van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, is erg ongerust over de daling van de kwaliteit van de studenten aan de universiteit.

Verschillende internationale onderzoeken wijzen erop dat Vlaamse kinderen minder excelleren in het onderwijs.

"Persoonlijk vind ik de hervorming van het secundair onderwijs een gemiste kans. We hebben de systemen ASO, TSO, BSO behouden. Ik denk dat dit systeem in grote mate verantwoordelijk is voor een kwaliteitsprobleem in bepaalde niveau's van het onderwijs", zegt hij. Rector Van Goethem hekelt ook het feit dat de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs geen ASO-diploma heeft.

Herman Van Goethem blikt in Z-Talk Goossens terug op de thema's die hem in het jaar 2017 hebben geboeid. Naast de ongerustheid over ons onderwijs, wil hij ook de noodzaak aankaarten om de Tweede Wereldoorlog te blijven herdenken en er vooral ook meer over te weten.

Tot slot breekt hij een lans voor de multidisciplinaire aanpak om de Sustainable Development Goals (SDG's) te halen. Onze economie moet ingrijpend veranderen, en hierin kunnen universiteiten een motor zijn.