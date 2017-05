Herman Daems: 'De overheid moet niet de waan van de dag volgen'

Al decennia zijn de burgers misnoegd. Ze vinden dat ze van de overheid te weinig terugkrijgen voor de vele belastingen die ze betalen. Die ontevredenheid drijft hen in de armen van het populisme. Het is een gevolg van uitgeputte en machteloze overheden in België en Europa, die hun taak niet meer aankunnen, schrijft Herman Daems, de voorzitter van BNP Paribas Fortis, in zijn boek De uitgeputte overheid (Lannoo, 128 blz). Hij stelt vast dat de overheid er maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor tal van problemen, zoals de mobiliteitsknoop, immigratie, het zwakke concurrentievermogen, gezonde openbare financiën of de klimaatontwikkeling. "Die vijf problemen die ik opnoem zijn niet nieuw", aldus Daems. " De mobiliteitsknoop is zeker twintig jaar oud en er is zelfs nog geen begin van oplossing. Het gebrek aan concurrentievermogen van de bedrijven dateert van veertig jaar geleden, zou je denken. Tot ik het boek Het gestolde land van de Leuvense econoom Erik Buyst las en ontdekte dat dat probleem honderd jaar oud is. De uitdaging van de toenemende immigratie en de gebrekkige integratie van buitenlanders dateert ook niet van gisteren, maar van de jaren zeventig."

