'Helft Europese staaluitvoer naar VS passeert via haven Antwerpen'

Zowel in 2016 als 2017 werd er vanuit de Antwerpse haven ongeveer 1,1 miljoen ton conventioneel staal naar de Verenigde Staten verscheept, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het havenbedrijf. 'De haven verzekert ongeveer 50 procent van de Europese staalexport naar de VS', aldus woordvoerster Nathalie Van Impe.

Opvallend is dat de staaluitvoer vanuit Antwerpen naar de VS in de eerste vier maanden van dit jaar liefst 43 procent hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft enigszins te maken met een zwak jaarbegin in 2017, maar vooral ook met een anticiperingseffect. 'Amerikaanse bedrijven haalden trafiek naar voren en legden voorraden aan, om de invoerheffingen nog zoveel mogelijk voor te zijn', aldus Van Impe.

Impact

Hoe groot de impact van de heffingen zal zijn op de haven, is niet te voorspellen. 'Dat hangt af van de Europese reactie, en van de reactie van de staalproducenten en de -afnemers.' De Antwerpse haven verwacht dat de invoerheffingen uiteindelijk vooral de Verenigde Staten zelf zullen treffen. 'Er zijn heel veel sectoren die hoogwaardig staal nodig hebben, en daarvan is er niet genoeg voorradig in de VS zelf', luidt het. 'Er zijn berekeningen dat de productiekost in de Verenigde Staten met 3 tot 5 procent zal stijgen. Het gaat dan om miljarden dollars, meer dan de inkomsten uit de heffingen.'