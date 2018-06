Hans-Werner Sinn: 'Hopen op een Europese politieke unie is zinloos'

Econoom en schrijver Hans-Werner Sinn (70) wordt ook na zijn pensionering in 2016 de bekendste en meest invloedrijke econoom van Duitsland genoemd. Van 1999 tot 2016 was hij de voorzitter van de denktank Ifo in München en economisch adviseur van de Duitse regering. Sinn behoort tot de grote critici in Europa van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ontwikkelingen in Italië slaat hij met grote zorgen gade. "Als Duitsland zich terughoudend opstelt om geld weg te geven of nieuwe garanties te geven aan de volgende generaties, is de kans groot dat Italië de euro zal opgeven."

