Handelsconflict tussen Trump en China escaleert

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn goedkeuring gegeven voor importheffingen op Chinese goederen die een handelswaarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen. Op die producten wordt een extra belasting van 25 procent geheven.

In totaal treft de Verenigde Staten 1.102 soorten producten. Daarvan wordt op 818 productsoorten met een waarde van 34 miljard dollar vanaf 6 juli de importheffing geïnd. De VS neemt daarnaast stappen om de heffingen uit te breiden naar nog eens 284 productgroepen.

In een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox zei Trump dat die tarieven de Amerikaanse 'geheimen' zullen helpen beschermen. "In Silicon Valley hebben we veel intellectuele capaciteiten, en China - en anderen - stelen deze geheimen. We gaan ze beschermen, dat zijn de kroonjuwelen van ons land", aldus Trump. Nog volgens Trump is er van een handelsoorlog geen sprake.

China slaat terug

China kondigde evenwel meteen tegenmaatregelen aan van een vergelijkbare waarde. Al eerder had Peking gezinspeeld op heffingen op onder meer vliegtuigen, auto's en sojabonen.

"Alle verwezenlijkingen op het vlak van economie en handel die eerder overeengekomen waren tussen de twee partijen, zullen meteen ongeldig worden", aldus het Chinese ministerie van Handel.

"We betreuren ten zeerste dat de VS de bereikte consensus minacht, en een handelsoorlog uitlokt. Deze stap schaadt niet alleen bilaterale belangen, maar ondermijnt ook de de wereldhandel", luidt het.

Trump dreigde bij de bekendmaking van zijn importheffingen nog met extra heffingen als China zou reageren met eigen tarieven. Eerder had hij het al over een tweede groep producten ter waarde van 100 miljard dollar.