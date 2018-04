Handelsconflict escaleert: Trump dreigt met nog 100 miljard dollar aan heffingen

President Donald Trump heeft zijn handelsgezant Robert Lightizer geïnstrueerd om te onderzoeken of een pakket met 100 miljard dollar aan nieuwe invoerheffingen kan worden ingevoerd, meldt het Witte Huis donderdagnacht in een persbericht.

Die strafmaatregelen zouden bovenop de eerder aangekondigde heffingen van vijftig miljard dollar komen. China reageerde daar al op met zijn eigen invoertarieven, die het Witte Huis nu een 'oneerlijke vergelding' noemt.

Volgens Trump is uit onderzoek van zijn handelsgezant gebleken dat China op illegale wijze intellectueel eigendom heeft gestolen. 'De illegale handelspraktijken van China - die jarenlang door Washington zijn genegeerd - hebben duizenden Amerikaanse fabrieken en miljoenen Amerikaanse banen vernietigd', aldus de president.

Het Witte Huis heeft zijn handelsgezant opgedragen om te onderzoeken of de nieuwe importheffingen uitvoerbaar zijn onder de Amerikaanse wet. Ook moet nog worden vastgesteld op welke producten de tarieven zouden worden toegepast.

Ondanks de oplopende spanningen in de handelsverhoudingen met China zegt Trump dat 'handelsbarrières moeten worden neergehaald om de economische groei in Amerika en over de hele wereld te versterken'.