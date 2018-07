Groep van Tien bereikt ontwerpakkoord over arbeidsdeal

De regering-Michel had aan de sociale partners gevraagd om eigen voorstellen uit te werken om meer mensen aan de slag te krijgen. Het is daarbij de bedoeling iets te doen aan de paradox op de arbeidsmarkt, met enerzijds een lage activiteitsgraad en anderzijds de toenemende moeilijkheid om vacatures ingevuld te krijgen.

"De Groep van Tien heeft een ontwerpakkoord bereikt over een verklaring in verband met de arbeidsdeal, met aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn", meldt voorzitter Bernard Gilliot (VBO) woensdag.

De maatregelen waarover de Groep van Tien het eens is geraakt, werden intussen overgemaakt aan premier-Michel.

Volgens Trends-redacteur Alain Mouton moet een voldragen arbeidsdeal drie paden bewandelen. Ten eerste een verdere verlaging van de lasten op arbeid, ten tweede een aanpassing van de anciënniteitsverloning en ten derde een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. Lees meer in 'De arbeidsdeal is voor later'